Vini Jr. entra no 2º tempo, dá assistência e marca em vitória do Real Madrid sobre Oviedo

24/08/2025 18h48

Poupado no início do jogo do Real Madrid contra o Oviedo neste domingo, o atacante Vinicius Jr. entrou no segundo tempo, deu uma assistência para o segundo gol de Mbappé e marcou o último na vitória por 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro foi o mais vaiado na apresentação dos times antes do jogo no estádio Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo.

A última vez que o atacante não havia aparecido entre os titulares do Real Madrid havia sido em setembro de 2024. Naquela ocasião, como neste domingo, Vini Jr. deu lugar ao compatriota Rodrygo, que não iniciava um jogo desde a estreia no Mundial de Clubes nos EUA. Não foi a única alteração feita pelo técnico Xabi Alonso. Ele escalou o argentino Mastantuono pela primeira vez, e voltou com Rudiger na zaga no lugar de Militão.

Vini Jr. entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Rodrygo, quando o Real já vencia por 1 a 0, gol de Mbappé no primeiro tempo. Pouco depois de tomar um cartão amarelo por cair na área do Oviedo e simular um pênalti, o brasileiro foi decisivo para consolidar a segunda vitória do Real em duas rodadas. Ele roubou uma bola na intermediária, avançou em velocidade e tocou para Mbappé marca o segundo gol do jogo.

Já nos acréscimos, Vini Jr. deixou sua marca. Ele aproveitou passe de Brahim Diaz, invadiu a área e chutou cruzado. Com 106 gols, ele se igualou ao galês Gareth Bale na lista de maiores goleadores do Real Madrid. O brasileiro comemorou diante da torcida da casa.

O Real Madrid volta a jogar no Espanhol no sábado contra o Mallorca no Santiago Bernabéu. Já o Oviedo tenta seus primeiros pontos no campeonato contra o Real Sociedad, novamente em casa.

