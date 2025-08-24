Topo

Esporte

Vasco x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 05h30

Vasco e Corinthians entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para a Bahia e a cidade de Santos) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco viveu altos e baixos na última semana. Após golear o Santos por 6 a 0, no Morumbis, o Cruz-Maltino visitou o Juventude em jogo atrasado da 14ª rodada e perdeu por 2 a 0.

O Corinthians também quer emplacar uma sequência positiva. O Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, na rodada passada.

Vasco x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para a Bahia e a cidade de Santos) e Premiere (pay-per-view)

