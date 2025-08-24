Corinthians tem ataque da base e Garro no banco contra o Vasco; veja
O Corinthians terá os jovens da base Kayke e Gui Negão para encarar o Vasco, hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Dorival escalou o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Charles, Bidon; Kayke e Gui Negão
Já o meio-campista Rodrigo Garro começa a partida no banco de reservas. Yuri Alberto e Memphis Depay são desfalques.
Já o Vasco terá: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Fretias, Piton; Jair, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan, David.
O Corinthians é o 14º colocado do Brasileirão, co 22 pontos e vem de duas derrotas seguidas. Já o Vasco ocupa o 16º lugar, com 19 pontos e vem de revés para o Juventude.