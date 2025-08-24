Corinthians vence Vasco com DNA da base e quebra jejum no Brasileiro

Topo

24/08/2025 17h59

O Corinthians venceu o Vasco neste domingo por 3 a 2, em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida foi disputada na casa do elenco carioca, no São Januário. A vitória aconteceu após seis tropeços do Alvinegro no torneio.

Os gols da partida foram marcados por Maycon, Gui Negão, crias do Terrão, e Gustavo Henrique, pelos visitantes, e Vegetti e Rayan, pelos donos da casa. Com o resultado, o Alvinegro paulista chegou aos 25 pontos e se afastou um pouco do Z4, enquanto o Gigante da Colina se manteve com 19 conquistados, colado na zona da degola.

O elenco paulista vinha de um momento complicado nos pontos corridos, com três derrotas e três empates nos últimos seis jogos, até quebrar o jejum neste domingo.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil: o Vasco recebe o Botafogo, enquanto o Corinthians visita o Athletico. As duas partidas acontecem às 21h30 (de Brasília).

Gui Negão marca pelo 2º jogo seguido

O centroavante, que tem substituído o lesionado Yuri Alberto, marcou novamente pelo Alvinegro. Na derrota para o Bahia na Neo Química Arena, o atacante marcou com uma bicicleta.

O atleta foi titular tanto no último duelo quanto neste domingo. A última vez que Gui Negão havia atuado desde o início aconteceu em 16 de julho, na vitória do Corinthians sobre o Ceará.

Gols e destaques

Coutinho, livre, quase marcou golaço. Dentro da área, o meia do Vasco recebeu solitário e finalizou colocado, e a bola passou muito perto da trave direita do gol de Hugo.

Maycon abriu o placar pelo Corinthians! Matheus Bidu recebeu na lateral esquerda e tocou forte para trás. O volante chegou sem marcação dentro da grande área e finalizou de primeira, balançando as redes aos 21 minutos do primeiro tempo.

Hugo salvou a equipe do empate. Rayan recebeu de David de frente para o gol e finalizou com desvio. O goleiro se esticou e conseguiu espalmar a bola, que ainda bateu no travessão.

Vegetti empatou de pênalti! Após penalidade marcada em toque no braço de André Ramalho, o centroavante cobrou no canto direito de Hugo, aos 15 minutos da segunda etapa.

Gui Negão colocou os visitantes na frente novamente! Após finalização de Garro e defesa de Léo Jardim, a bola sobrou para Matheuzinho, que bateu forte no meio da área e o centroavante chegou para jogar dentro do gol, aos 24 da segunda etapa.

Gustavo Henrique marcou o terceiro! O zagueiro cabeceou sem pular após cruzamento de Garro e ampliou o placar, aos 40 minutos.

Rayan diminuiu já nos acréscimos! O atacante recebeu dentro da grande área, após cobrança rápida de lateral, e chutou forte em cima de Hugo, que não conseguiu fazer a defesa, aos 51 minutos.

Ficha técnica
Vasco 2 x 3 Corinthians

Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro
Data e hora: 24 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Junior
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro
Gols: Maycon, aos 21'/1ºT, Vegetti, aos 15'/2ºT, Gui Negão, aos 24'/2ºT, Gustavo Henrique, aos 40'/2ºT, Rayan, aos 51'/2ªT
Amarelos: David, Rayan, Piton (Vasco); Matheus Bidu, Raniele (Corinthians)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Cauan Barros), Tchê Tchê (Vegetti) e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Garro), Maycon (Ryan) e Breno Bidon; Kayke (Vitinho) e Gui Negão (Romero). Técnico: Dorival Júnior

