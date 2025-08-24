Vanessinha fala sobre lesão após vitória contra Palmeiras: "Graças a Deus estou aqui"

Após a vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, Vanessinha comemorou o bom momento e fez questão de agradecer à equipe médica do clube mineiro.

"Para quem não sabe, passei por um momento difícil. Tive outra lesão na minha perna e fiquei cinco meses fora. Foi muito complicado, passam várias coisas na cabeça, a gente não sabe se vai conseguir voltar a jogar, se vai poder ajudar as companheiras. Graças a Deus estou aqui. Só tenho que agradecer ao Felipe, à Carol e à Bia, que são meus fisioterapeutas, e ao médico do clube", disse a atacante do Cruzeiro.

O GOL DA VIRADA! ISABELA LANÇA E A BOLA CHEGA NA VANESSINHA! NOSSA CAMISA 7?? BATE FIRME E A BOLA PASSA ENTRE AS PERNAS DA GOLEIRA!!!! ???#SEPxCRU | 1-3 | #AsCabulosasNoBrasileirão pic.twitter.com/Qw5swpnseF ? Cruzeiro Feminino ? (@CruzeiroFem) August 24, 2025

Vanessinha quebrou o tornozelo em setembro do ano passado, durante uma partida do Campeonato Mineiro contra o Atlético-MG. A jogadora passou por cirurgia, iniciou a preparação física em fevereiro deste ano e retornou aos gramados em julho.

No jogo de volta, o Cruzeiro recebe o Palmeiras no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília), valendo vaga na final do Brasileirão Feminino. Em 2024, as Cabulosas caíram nas quartas de final, eliminadas justamente pelo Palmeiras, e terminaram na quinta colocação. As Palestrinas, por sua vez, ficaram em quarto lugar após perderem para o Corinthians na semifinal.