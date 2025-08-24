Topo

US Open começa mais cedo que o normal no ensolarado Flushing Meadows

24/08/2025 11h51

Por Amy Tennery

NOVA YORK (Reuters) - O Aberto dos Estados Unidos  começou um dia antes do normal neste domingo, com um novo calendário estendido,  com o torneio de tênis se estendendo por 15 dias em meio a uma onda de popularidade dos fãs notoriamente turbulentos de Nova York.

As primeiras rodadas de simples masculino e feminino do US Open serão disputadas em três dias, em vez de dois nos anos anteriores, permitindo o acesso de mais 70.000 espectadores após três anos consecutivos de público recorde.

Os portadores de ingressos e os jogadores foram presenteados com condições perfeitas no amplo Billie Jean King National Tennis Center, onde as temperaturas ficaram em torno de 23,9°C e a programação inicial contava com vários grandes nomes.

Ben Shelton, uma das principais esperanças da casa, dá início à ação no Arthur Ashe Stadium contra o peruano Ignacio Buse, após conquistar o maior título de sua carreira em Toronto neste mês.

Shelton espera quebrar um período de seca de 22 anos para os homens norte-americanos em Flushing Meadows, com Andy Roddick sendo o último a levantar o troféu em 2003.

A melhor colocada Aryna Sabalenka, a atual campeã, é a próxima contra a suíça Rebeka Masarova.

A ex-campeã britânica Emma Raducanu enfrenta a japonesa Ena Shibahara no Louis Armstrong Stadium, seguida pelo norte-americano Taylor Fritz, quarto cabeça de chave, que enfrenta seu compatriota Emilio Nava um ano após perder na final.

Novak Djokovic, recordista de 24 títulos de Grand Slam, é a atração principal do programa noturno em Ashe contra o norte-americano Learner Tien, seguido pela finalista de 2024 Jessica Pegula, que enfrenta a egípcia Mayar Sherif.

(Reportagem de Amy Tennery)

