Transmissão ao vivo de Vasco x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir
Vasco e Corinthians medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para a Bahia e a cidade de Santos) e Premiere (pay-per-view).
O Vasco tenta se afastar da zona do rebaixamento. Após golear o Santos por 6 a 0, no Morumbis, o Cruz-Maltino visitou o Juventude em jogo atrasado da 14ª rodada e perdeu por 2 a 0.
O Corinthians também busca respirar após tropeços. O Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, na rodada passada.
Vasco x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
