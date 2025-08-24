Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir
São Paulo e Atlético-MG medem forças na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão do jogo ao vivo será feita pelo Premiere (pay-per-view).
O São Paulo mira o G4 do Brasileirão. Com um time alternativo, o Tricolor ficou no empate com o Sport, na Ilha do Retiro, na última rodada.
Galo busca esquecer um revés em casa. Os mineiros foram derrotados pelo Grêmio por 3 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no último compromisso no nacional.
Equipes avançaram no mata-mata no meio de semana. O Tricolor passou pelo Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores, enquanto o Atlético-MG eliminou o Godoy Cruz na Sul-Americana.
São Paulo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)