Transmissão ao vivo de Oviedo x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir
Oviedo e Real Madrid medem forças na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
Real Madrid busca mais uma vitória. O time comandado por Xabi Alonso venceu o Osasuna por 1 a 0 na primeira partida em La Liga.
O Oviedo tenta a recuperação dentro de casa. A equipe foi superada por 2 a 0 pelo Villarreal, fora da casa, na rodada de abertura.
