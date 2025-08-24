Topo

Transmissão ao vivo de Oviedo x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir

Xabi Alonso comanda o Real Madrid Imagem: JUAN MABROMATA/AFP
24/08/2025 15h00

Oviedo e Real Madrid medem forças na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Real Madrid busca mais uma vitória. O time comandado por Xabi Alonso venceu o Osasuna por 1 a 0 na primeira partida em La Liga.

O Oviedo tenta a recuperação dentro de casa. A equipe foi superada por 2 a 0 pelo Villarreal, fora da casa, na rodada de abertura.

Oviedo x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 24 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

