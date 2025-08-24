Topo

Transmissão ao vivo de Juventude x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Nenê não comemorou gol marcado durante jogo entre Juventude e Vasco no Brasileirão Imagem: ANTONIO MACHADO/ESTADÃO CONTEÚDO
24/08/2025 17h00

Juventude e Botafogo medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

O Juventude fez o dever de casa e venceu o Vasco. Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Jaconero superou o Cruz-Maltino por 2 a 0, no meio de semana.

O Botafogo vem de derrotas. O Alvinegro caiu na Libertadores após o revés por 2 a 0 para a LDU, no meio de semana. Antes, o Glorioso foi batido pelo Palmeiras, em casa.

Juventude x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

