Transmissão ao vivo de Fortaleza x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir
Fortaleza e Mirassol entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Fortaleza vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, incluindo os 2 a 1 contra o Fluminense na rodada passada. O Leão do Pici ampliou a fase ruim com a eliminação da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no meio de semana.
Já o Mirassol não vence há dois jogos. A equipe do interior paulista recebeu o Cruzeiro na rodada passada e empatou em 1 a 1.
Fortaleza x Mirassol -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)