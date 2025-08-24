Transmissão ao vivo de Fortaleza x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Mirassol entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, incluindo os 2 a 1 contra o Fluminense na rodada passada. O Leão do Pici ampliou a fase ruim com a eliminação da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, no meio de semana.

Já o Mirassol não vence há dois jogos. A equipe do interior paulista recebeu o Cruzeiro na rodada passada e empatou em 1 a 1.

