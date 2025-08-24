Topo

Transmissão ao vivo de Bahia x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 14h20

Bahia e Santos duelam hoje, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão da partida será feita pela Globo (TV aberta —para Bahia e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view).

O Bahia tenta se aproximar dos três primeiros colocados do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni vem de um triunfo por 2 a 1 contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Santos busca se recuperar da derrota por 6 a 0 sofrida para o Vasco. A goleada causou a demissão do técnico Cléber Xavier, que foi substituído por Juan Pablo Vojvoda. O ex-treinador do Fortaleza tem a estreia prevista para o duelo com o Fluminense, no dia 31 de agosto.

Matheus Bachi vai ficar à beira do campo hoje. Para a partida, o auxiliar não poderá contar com Neymar, que vai cumprir suspensão automática.

Bahia x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --para Bahia e Santos-SP) e Premiere (pay-per-view)

