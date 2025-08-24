Topo

Tchê Tchê vira problema no Vasco para sequência da temporada

24/08/2025 17h34

O Vasco sofreu uma baixa importante durante a partida deste domingo contra o Corinthians, pelo Brasileirão 2025. O volante Tchê Tchê deixou o gramado lesionado ainda no primeiro tempo do duelo realizado em São Januário.

Pouco antes do intervalo, o atleta reclamou de uma contusão na coxa esquerda. Ele ainda tentou seguir em campo, mas logo solicitou a substituição pelo centroavante Vegetti.

Importância de Tchê Tchê

Tchê Tchê tem sido uma peça importante do Vasco no Brasileirão 2025. Das 20 partidas da equipe, o atleta disputou 17 e marcou 1 gol.

No primeiro semestre de 2025, o jogador já havia ficado fora por pouco mais de um mês devido a uma lesão no joelho.

