Tapia exalta união do São Paulo e afirma: 'Não somos inferiores a ninguém'

Tapia comemora gol marcado pelo São Paulo - Marco Miatelo/AGIF
Tapia comemora gol marcado pelo São Paulo Imagem: Marco Miatelo/AGIF
24/08/2025 22h56

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 do São Paulo sobre o Atlético-MG, Tapia falou após o jogo do Brasileirão sobre a união do elenco e disse que o Tricolor não é "inferior a ninguém".

O que aconteceu

O atacante chileno classificou o grupo como família e destacou melhora jogo a jogo do São Paulo. Tapia fez de cabeça já na reta final do segundo tempo, para concretizar o placar, após Pablo Maia abrir o placar.

Acho que estamos vivendo um grande momento, um grande momento gerado pelo grupo, por estarmos juntos, pela família. Acho que todos entendemos o que o treinador quer. O clima gerado aqui, acho que estamos melhorando jogo a jogo. Somos um grande time, não nos sentimos inferiores a ninguém, e acho que provamos isso, e acho que os resultados falam por si. Tapia, ao SporTV

"Além de irmos bem em campo, fora dele somos um ótimo grupo, todos nos apoiamos", exaltou ainda o atacante. "No pouco tempo que estou aqui, eles me fizeram saber que, quando cheguei, tudo ficou muito fácil para mim. E isso diz muito sobre as pessoas, os seres humanos aqui, a comissão técnica e meus companheiros de equipe. Acho que isso torna muito mais fácil ir bem em campo.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado às 21h (de Brasília) para enfrentar o Cruzeiro, em confronto pela 22ª rodada do Brasileirão.

