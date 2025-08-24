Sob olhares de Vojvoda, Santos perde do Bahia e segue ameaçado pelo Z4 do Brasileirão
O Santos sofreu mais um revés no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, sob olhares de Vojvoda, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 21ª rodada. Luciano Juba e Lucho Rodríguez marcaram os gols.
Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Leão, porém, ainda joga na rodada, contra o Flamengo, fora. Já o Tricolor de Aço está em quarto, com 36.
O auxiliar Matheus Bachi foi o responsável por dirigir o santos após a demissão de Cleber Xavier. Recém-anunciado, Vojvoda acompanhou o embate em um dos camarotes do estádio.
Quem também marcou presença na Fonte Nova foi Carlo Ancelotti. O técnico da Seleção Brasileira, que ganhou camisa dos dois times, anunciará a convocação para as últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira.
O Santos volta a campo no próximo domingo, quando encara o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).
O próximo jogo do Bahia também será contra o Fluminense, mas pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Fonte Nova. Já no domingo, às 18h30, o Tricolor visita o Mirassol pelo Brasileirão.
O jogo
O Bahia precisou de pouco tempo para abrir o placar em Salvador. Com apenas 11 minutos, Luciano Juba recebeu com muita liberdade na intermediária e soltou um foguete para estufar as redes.
Nos minutos seguintes, os mandantes seguiram dominando a posse de bola, mas tiveram dificuldades para levar perigo. A melhor chance foi aos 25. Kayky foi acionado na esquerda e cruzou rasteiro para Cauly, que desviou pelo lado.
Do outro lado, o Santos praticamente não fez nada durante o primeiro tempo. A única finalização certa foi aos 36 minutos. Rollheiser arriscou de longe e parou em defesa tranquila de Ronaldo.
O jogo seguiu morno no segundo tempo. A primeira chegada mais aguda foi aos 13. Caballero recebeu na direita, dividiu com a defesa e bateu forte. Ronaldo agarrou.
No lance seguinte, o Bahia conseguiu ampliar. Lucho Rodríguez recebeu um ótimo passe de Everton Ribeiro e saiu cara a cara com o Brazão. O atacante, então, finalizou na saída do goleiro, que não conseguiu evitar o gol.
O terceiro quase saiu aos 37. Tiago invadiu a área pela esquerda, ganhou de Luisão na corrida e arrematou cruzado, pelo lado.
O Santos, por sua vez, seguiu sem produzir quase nada. A equipe de Matheus Bachi assustou apenas aos 43. Rollheiser pegou a sobra na entrada da área e soltou o pé para bela defesa de Ronaldo.
Assim, o jogo terminou com o triunfo do Bahia em Salvador.
FICHA TÉCNICA
BAHIA 2 X 0 SANTOS
Data: 24 de agosto de 2025, domingo
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva
VAR: Caio Max Augusto
Cartões amarelos: Ademir, Acevedo (Bahia); Rollheiser (Santos)
GOLS: Luciano Juba, aos 11 do 1ºT, e Lucho Rodríguez, aos 14 do 2ºT (Bahia)
BAHIA: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Cauly), Kayky (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez).
Técnico: Rogério Ceni
SANTOS: Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luisão, Luan Peres e Escobar (Escobar); João Schimdt (Hyan), Rincón, Gabriel Bontempo (Caballero), Rollheiser e Barreal; Tiquinho Soares (Deivid Washington)
Técnico: Matheus Bachi (interino)