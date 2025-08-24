Sem Neymar e com interino, Santos busca reconstrução urgente no Brasileirão contra o Bahia

Com a missão de mudar o cenário de terra arrasada, que assolou o clube após a goleada de 6 a 0, sofrida para o Vasco, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos entra em campo em fase de reconstrução urgente, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Bahia, a fim de tentar evitar um quadro ainda pior.

Nessa empreitada, as dificuldades surgem no atacado. Sem seu principal nome (Neymar cumpre suspensão), a equipe da Vila Belmiro ainda vai ser dirigida interinamente pelo auxiliar Matheus Bachi, enquanto o recém-contratado treinador Juan Pablo Vojvoda vai assistir a sua nova equipe das tribunas, antes de efetivar a sua estreia à beira do gramado.

No clube, o duelo contra os baianos ganhou contornos de jogo decisivo. Com 21 pontos, a zona de rebaixamento voltou a preocupar não só a diretoria, mas também os torcedores. Nesta semana, membros de uma uniformizada invadiram o CT para tirar satisfações e mandar um recado direto: a paciência acabou. Presente na atividade, Neymar foi um dos mais cobrados.

Diante do caos que se instaurou na baixada, medidas como repaginação na comissão técnica surgiram para dar uma sacudida no departamento de futebol. Juan Pablo Vojvoda, anunciado nesta sexta-feira como novo treinador, mal terá tempo de assumir as suas funções no lugar de Cléber Xavier, demitido horas após a frustrante derrota para os cariocas no MorumBis.

Matheus Bachi, filho de Tite, e nomeado agora auxiliar técnico fixo do time profissional, vai trabalhar como treinador interino em Salvador. Ele foi o responsável por comandar os treinos da semana e tentar reorganizar o time.

Com o zagueiro João Basso e o experiente volante Willian Arão em transição física, Bachi deve escalar o miolo de zaga com Gil, ou Zé Ivaldo, e Luan Peres. João Schmidt deve ser o titular com Tomás Rincón no banco de reservas.

A fim de arrumar a casa, o interino santista optou pela simplicidade. Organizou uma atividade tática, montou um esquema onde a marcação deve ser o ponto forte, e deu ênfase às jogadas de bola parada para surpreender os anfitriões.

Mas se o Santos vive momentos de turbulência, o Bahia atravessa uma fase completamente diferente e entra em campo para consolidar seu bom futebol. Com 33 pontos e o quarto lugar assegurado, a equipe do nordeste busca outro resultado positivo para se aproximar de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.

O time, que vem de vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena, e se classificou para a final da Copa do Nordeste, não deve ter grandes alterações. O único desfalque certo fica por conta de Caio Alexandre com lesão na coxa direita.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA X SANTOS

BAHIA - Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Nicolás Acevedo e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e William José. Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Gil (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt (Tomás Rincón), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bachi (auxiliar técnico).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).