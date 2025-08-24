Sem Neymar, Bachi faz mudanças no Santos para duelo com Bahia; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Bahia, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe chega repleto de desfalques e com o interino Matheus Bachi no comando após a demissão de Cleber Xavier.

E o auxiliar fez algumas mudanças na escalação. O lateral esquerdo Escobar e os volantes Tomás Rincón e João Schmidt voltam a ser titulares. Além disso, Rollheiser assume o posto de Neymar, que está suspenso.

Assim, o Santos terá: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar; João Schimdt, Rincón e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Tiquinho Soares e Barreal.

O Peixe tem uma longa lista de desfalques: Neymar (suspenso), Guilherme (abalado após invasão ao CT), João Basso (transição), Willian Arão (transição), Zé Rafael (desconforto no tornozelo direito) e Gil (negociando rescisão).

Do outro lado, o técnico Rogério Ceni montou o Bahia com: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José.

A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16 horas (de Brasília), pela 21ª rodada da Série A.

O Alvinegro Praiano está na 15ª posição do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Bahia está em quarto, com 33.