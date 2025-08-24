Seleção tem 1ª convocação com 'cara' de Ancelotti em testes para a Copa

O técnico Carlo Ancelotti fará nesta segunda-feira a primeira convocação com uma cara completamente sua na seleção brasileira.

Desta vez, o italiano participa de forma completa do período de observações e análise dos convocados, tendo como ponto de partida os dois jogos que já fez pela seleção.

A lista agora é para os duelos contra Chile e Bolívia. Será a primeira partida dele no Maracanã e também o primeiro jogo com o Brasil na altitude boliviana.

A curiosidade também passa pela possibilidade do retorno de Neymar à seleção após quase dois anos — ainda que o camisa 10 tenha sido alvo de controle de carga no Santos durante a semana.

Rodrygo não será convocado. Vini Jr deve também ganhar uma folga, até por estar suspenso do primeiro jogo.

A tendência é que Ancelotti traga algumas surpresas por algumas razões:

O Brasil já está na Copa e só vai cumprir tabela.

É início de temporada europeia, enquanto os campeonatos estão a pleno vapor no Brasil.

Um dos jogos é na altitude, o que afeta desempenho dos jogadores e aplicação plena do plano de jogo.

O período de treinos será na Granja Comary, o que facilita a integração e conhecimento de novos jogadores.

Outra lista foi na correria

Na relação anterior, Ancelotti, sim, inseriu jogadores que gostaria de ver com a amarelinha. O zagueiro Alexsandro, do Lille, e o atacante Richarlison, do Tottenham, foram alguns escolhidos graças à admiração prévia de Ancelotti.

Só que majoritariamente o legado de Dorival Júnior foi trazido ao italiano após um processo de análise e relatórios feitos pela comissão técnica remanescente — o coordenador técnico Juan, o analista de desempenho Thomaz Araújo e o coordenador da seleção, Rodrigo Caetano.

Ancelotti convocou a seleção pela primeira vez um dia após chegar ao Brasil. Uma correria só, embora ele já tivesse se reunido com Juan e Rodrigo em Madri.

Ancelotti teve cerca de dois meses de férias, com hiato para ir à final do Mundial de Clubes, e voltou ao Brasil no último dia 12.

Não só bateu ponto na CBF, como rodou estádios de pelo menos quatro estados brasileiros para ver jogos: Rio, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas.

Quanto a Neymar, o técnico da seleção fez a agenda para ver in loco o que poderia ser o último jogo do camisa 10 antes da convocação.

Mas como Neymar está suspenso, não defenderá o Santos neste domingo, em Salvador, contra o Bahia.