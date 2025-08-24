São Paulo x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Topo

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo vive bom momento no Brasileirão, mas viu a sequência de cinco vitórias seguidas ser encerrada na rodada passada. Com um time alternativo, o Tricolor viu o Sport abrir 2 a 0, mas buscou a igualdade.

O Atlético tenta se recuperar do revés no último duelo pelo Brasileirão. O Galo recebeu o Grêmio e foi superado por 3 a 1.

Equipes avançaram em competições continentais no meio de semana. O São Paulo eliminou o Atlético Nacional pela Libertadores, enquanto o Atlético-MG superou o Godoy Cruz na Sul-Americana.

São Paulo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

