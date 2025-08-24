São Paulo vence Atlético-MG sem sustos e se mantém colado no G6 do Brasileiro
O São Paulo ganhou mais uma sob o comando de Hernán Crespo. Neste domingo, a equipe tricolor bateu o Atlético-MG sem sustos no Morumbis, por 2 a 0, e se manteve próximo ao G6 do Campeonato Brasileiro. Os gols do triunfo foram marcados por Pablo Maia e Gonzalo Tapia.
O resultado deixa o time paulista na sétima posição, com 32 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Mirassol - o Tricolor tem dois jogos a mais. Já o Galo caiu para o 12º lugar da tabela de classificação, com 24.
O próximo compromisso do São Paulo será daqui a uma semana. No sábado, o time vai até Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão. O embate, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 21h (de Brasília).
O Atlético-MG, por sua vez, vira a chave para a Copa do Brasil. O Galo mede forças com o mesmo Cruzeiro nesta quarta-feira, na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. A bola rola a partir das 19h30.
O jogo
O início do jogo foi de poucas emoções. O São Paulo tinha dificuldades de penetrar a defesa do Atlético-MG, que marcava bem e era mais incisivo no ataque. Porém, no primeiro lance de perigo, o Tricolor abriu o placar. Aos 22 minutos, Pablo Maia recebeu na entrada da área, limpou o marcador a bateu no canto, sem chances para Everson.
O Galo respondeu logo em seguida, aos 24. Alan Franco vacilou na saída de bola e perdeu para Rony, que finalizou tirando tinta da trave. Já aos 28, foi a vez de Marcos Antônio conduzir pela direita e rolar par Bobadilla, que chutou cruzado, com perigo.
O São Paulo quase aumentou a vantagem aos 36 minutos. Após um erro na saída de bola do Atlético, Ferreirinha disparou em contra-ataque com muita liberdade, invadiu a área e chutou de bico, mas Everson fez uma defesaça.
O Galo chegou a empatar aos 46, em jogada de bola parada. Igor Gomes cruzou na medida para Vitor Hugo, que cabeceou para o fundo das redes. O tento, porém, foi anulado por impedimento do defensor.
Segundo tempo
O São Paulo apenas controlou as ações após a volta do intervalo, enquanto o Atlético-MG pouco incomodava. Aliás, foi dos mandantes a primeira chance perigosa da etapa final. Aos 27 minutos, Bobadilla recebeu na entrada da área, livre de marcação, e mandou por cima do gol de Everson.
O Tricolor desperdiçou mais uma grande oportunidade aos 33 minutos. O time de Crespo roubou a bola no ataque e acionou Luciano sozinho na entrada da área, mas o atacante chutou em cima de Everson.
O segundo gol do São Paulo enfim saiu aos 35 minutos. E em uma bela jogada. Luciano recebeu na entrada da área e tocou de calcanhar para Cédric, que chegou na linha de fundo e cruzou para Tapia. O atacante mergulhou e de cabeça concluiu para o fundo das redes.
Gustavo Scarpa chegou a acertar uma bola no travessão em cobrança de falta aos 48 minutos, mas o Galo não conseguiu alterar o marcador.
FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 0 ATLÉTICO-MG
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Data: 24 de agosto de 2025 (domingo)
Horário: às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Everson e Igor Gomes (Atlético-MG); Enzo Díaz (São Paulo)
Cartões vermelhos: Nenhum
Público: 26.341 torcedores
Renda: R$ 1.184.976,00
GOLS: Pablo Maia, aos 22? do 1ºT (São Paulo); Tapia, aos 35? do 2ºT (São Paulo)
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Ferreirinha (Luciano) e André Silva (Tapia).
Técnico: Hernán Crespo
ATLÉTICO-MG: Everson; Gabriel Menino (Iseppe), Vitor Hugo, Ivan Román e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco (Gustavo Scarpa) e Igor Gomes (Natanael); Reinier (Alexsander), Júnior Santos (Biel) e Rony.
Técnico: Cuca