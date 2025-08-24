São Paulo tenta aproveitar embalo para quebrar tabu contra Atlético-MG

O São Paulo recebe o Atlético-MG neste domingo, às 20h30, no MorumBis. A partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro vai encerrar a maratona de jogos do time tricolor no mês de agosto, antecedendo uma semana livre para a equipe de Hernán Crespo.

Entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo atuou sete vezes de 31 de julho até a última terça-feira. Foram três vitórias, três empates e uma derrota. O principal ponto negativo foi a eliminação da copa nacional para o Athletico-PR.

Ainda assim, o saldo é positivo, já que a equipe vem de classificação na Libertadores e vive uma sequência invicta no Brasileirão (sete jogos). O time não só se afastou da zona de rebaixamento, como chegou para brigar na parte de cima da tabela.

O mês ainda vai fechar com o Cruzeiro, no dia 30. Entretanto, até lá, a comissão técnica são-paulina terá finalmente uma semana inteira para trabalhar, sem compromissos de jogo no caminho.

TOLÓI REGULARIZADO, ALISSON É DÚVIDA E LUCAS PRECISA EVOLUIR

O zagueiro Rafael Tolói teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira e já pode estrear pela equipe. Contudo, ele não joga há três meses, desde que deixou a Atalanta. Será necessário, portanto, que o jogador passe por um recondicionamento físico, já iniciado no CT da Barra Funda.

Ferraresi, Alan Franco e Sabino têm composto o trio de zagueiros do São Paulo. Arboleda, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, já iniciou trabalhos de fisioterapia no gramado e se tornará opção em breve. Para o jogo contra os mineiros, porém, os três defensores que já vinham atuando devem permanecer.

O lateral-esquerdo Wendell, que também teve problemas na coxa, acompanha o equatoriano. Ainda não há previsão para retorno. Enzo Díaz continua como titular, e Patryck como opção.

Para o jogo deste domingo, Alisson é dúvida. O meia não esteve entre os relacionados contra o Atlético Nacional por dores no quadril. Ainda no meio, Rodriguinho e Lucas disputam posição, a depender de avaliação de Crespo sobre o físico do camisa 7.

"Temos de ter paciência com Lucas. Ele quer jogar. Sabemos que não é o verdadeiro Lucas. Esperamos que, com o tempo, ele possa chegar. Ainda não é. Foi muito tempo que ele ficou fora do campo. Voltou há semanas. Fiquemos tranquilos em ver como ele pode melhorar sua condição atlética", comentou o técnico após a classificação às quartas de final da Libertadores, em que o jogador entrou aos 15 minutos do segundo tempo.

ADVERSÁRIO IMPÕE TABU PARA O SÃO PAULO

Já são nove jogos que o Atlético-MG não perde para o São Paulo pelo Brasileirão. A sequência é de quatro vitórias e cinco empates. No primeiro turno, os times ficaram no 0 a 0.

A última vez que a equipe paulista saiu vitoriosa sobre os mineiros foi em 2020, com um placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Igor Gomes (hoje no Atlético), Gabriel Sara e Jonas Toró.

Para o duelo deste domingo, o time mineiro não terá Hulk, Cuello e Junior Alonso, suspensos. Lyanco também deve ficar fora, por lesão muscular. Esta será a última partida em que Dudu fica fora, após suspensão do STJD por ofender Leila Pereira.

O Atlético-MG, que avançou às quartas de final da Sul-Americana, vive momento difícil no Brasileirão. O time teve três derrotas seguidas (para Bahia, Palmeiras e Flamengo) e até bateu o Red Bull Bragantino, mas voltou a não conseguir vencer contra Vasco (empate) e Grêmio (derrota).

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ivan Román, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Reinier, Biel e Rony. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).