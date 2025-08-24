São Paulo é melhor sem Lucas e Oscar? Comentaristas opinam

Ainda sem contar com Lucas e Oscar, o São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0. No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Renan Teixeira debateram se o time tricolor rende mais sem a dupla.

Com a vitória, os comandados de Hernán Crespo chegaram a 32 pontos em 21 partidas, mantendo a sétima colocação no Brasileirão.

Renan: Oscar e Lucas têm dificuldade com característica defensiva

Eu sempre vou preferir o Lucas e o Oscar dentro do campo, só que no aspecto defensivo esse time do Crespo tem uma característica: acompanhar o jogador até o final da jogada. E quando você precisa disso do Oscar e do Lucas, você tem mais dificuldade.

Renan Teixeira

Casagrande: São Paulo é mais intenso sem os dois

Sem os dois, o São Paulo fica com uma 'pegada' maior, com um meio-campo mais consistente. Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas tem uma diferença quando se tem jogadores mais clássicos, pensantes, mas menos intensos e mais lentos. Com o Oscar em forma é óbvio que o São Paulo cresce porque vão aparecer jogadas brilhantes mais vezes. Sem ele, essas jogadas diminuem, mas o São Paulo é mais brigador, com um ritmo e dinâmica de jogo maiores.

Walter Casagrande Jr.

