Com Ferreirinha titular, Crespo escala São Paulo contra Atlético-MG; veja

Ferreirinha comemora gol marcado pelo São Paulo - Marcello Zambrana/AGIF
Ferreirinha comemora gol marcado pelo São Paulo Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

24/08/2025 19h35

O São Paulo enfrenta o Atlético-MG às 20h30 (de Brasília) deste domingo e vai contar com Ferreirinha entre os titulares para buscar o oitavo jogo sem ser derrotado no Brasileirão.

O Tricolor de Hernan Crespo vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia e Enzo Díaz; Ferreirinha e André Silva.

Após ter sido reserva na Libertadores, Ferreirinha volta aos 11 iniciais neste domingo. O atleta entrou saindo do banco nos dois jogos das oitavas de final do torneio sul-americano, na classificação brasileira sobre o Atlético Nacional.

A equipe de Cuca vai a campo com: Everson; Gabriel Menino, Vitor Hugo, Ivan e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes; Reinier, Júnior Santos e Rony.

Veja as escalações

