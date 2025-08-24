Com Ferreirinha titular, Crespo escala São Paulo contra Atlético-MG; veja
O São Paulo enfrenta o Atlético-MG às 20h30 (de Brasília) deste domingo e vai contar com Ferreirinha entre os titulares para buscar o oitavo jogo sem ser derrotado no Brasileirão.
O Tricolor de Hernan Crespo vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia e Enzo Díaz; Ferreirinha e André Silva.
Após ter sido reserva na Libertadores, Ferreirinha volta aos 11 iniciais neste domingo. O atleta entrou saindo do banco nos dois jogos das oitavas de final do torneio sul-americano, na classificação brasileira sobre o Atlético Nacional.
A equipe de Cuca vai a campo com: Everson; Gabriel Menino, Vitor Hugo, Ivan e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco e Igor Gomes; Reinier, Júnior Santos e Rony.