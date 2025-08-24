Com gols de reservas, São Paulo bate Atlético-MG e cola no G6 do Brasileiro
O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 com gols de reservas neste domingo, em confronto pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo foi disputado no Morumbis, casa do Tricolor.
Pablo Maia e Tapia marcaram os gols do jogo. O volante foi titular neste domingo, mas atuou desde o início em apenas uma oportunidade nos últimos cinco jogos, enquanto o atacante chileno entrou durante o confronto para sacramentar a vitória.
Com o resultado, o São Paulo subiu para 32 pontos e chegou à 7ª colocação, enquanto o Galo é o 11º, com 24.
As equipes voltam a campo nesta semana: o Atlético-MG vai receber o Cruzeiro na próxima quarta-feira às 19h30 (de Brasília), na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo visita o Cabuloso no sábado, pelo Brasileirão, às 21h.
Pablo Maia é o herói improvável
O volante não tem sido titular do São Paulo com frequência, mas atuou durante os 90 minutos e marcou o gol que tirou o zero do placar. Pablo Maia renovou seu contrato com o Tricolor na última semana para até o final de 2029.
O atleta é um dos jogadores de maior valor de mercado do elenco do São Paulo. Segundo o site especializado Transfermarkt, o volante vale 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões).
Gols e destaques
Pablo Maia abriu o placar aos 23 minutos! O volante recebeu passe na entrada da grande área, invadiu o espaço sem marcação e finalizou no cantinho, sem chance para Everson.
Everson fez defesa incrível e evitou o segundo. Ferreirinha aproveitou a chance depois de ficar com a bola pela esquerda e saiu em velocidade. Na finalização, acabou parando no goleiro do Galo, que espalmou em ótimo tempo de reação.
Victor Hugo empatou, mas gol foi anulado por impedimento. Após cobrança de falta na lateral direita do campo, o zagueiro se esticou e cabeceou, mas estava a frente no momento do lance e o tento foi cancelado.
Na reta final, Tapia ampliou! Luciano deu lindo passe de calcanhar para Cédric, que cruzou na cabeça do chileno aos 36 minutos do segundo tempo, que precisou apenas colocar a bola dentro do gol.
Scarpa acertou o travessão. Na cobrança de falta, o meia do Galo cobrou com efeito, a bola desviou no meio do caminho e explodiu na trave.
Ficha técnica
São Paulo 2 x 0 Atlético-MG
Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Morumbis - São Paulo
Data e hora: 24 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Victor Hugo Imazu dos Santos
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira
Público: 26.364
Renda: R$ 1.184.976,00 milhão
Gol: Pablo Maia, aos 23'/1ºT, Tapia, aos 36'/2ºT
Amarelos: Enzo Díaz (São Paulo); Everson, Igor Gomes (Atlético-MG)
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho), Pablo Maia e Enzo Díaz; André Silva (Tapia) e Ferreirinha (Luciano). Técnico: Hernan Crespo
Atlético-MG: Everson; Gabriel Menino (Iseppe), Victor Hugo, Ivan e Caio Paulista; Igor Gomes (Natanael), Alan Franco (Scarpa) e Fausto Vera; Reinier (Alexsander), Júnior Santos (Biel) e Rony. Técnico: Cuca