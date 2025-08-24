Santos tenta melhorar números sem Neymar no Brasileirão; veja aproveitamento

O Santos não poderá contar com Neymar neste domingo, contra o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O camisa 10 vinha em uma sequência de sete partidas consecutivas como titular. Agora, o Peixe tenta superar a ausência do craque.

Neymar foi desfalque em nove compromissos do Brasileirão até o momento, sendo oito por lesão e um por suspensão. Ao todo, são cinco derrotas, três empates e somente uma vitória. Ou seja, o aproveitamento é de apenas 22,2%.

O único êxito foi diante do Fortaleza, justamente a última partida em que o meia-atacante não ficou à disposição. Na Arena Castelão, o Santos bateu o então time de Vojvoda por 3 a 2, pela 12ª rodada.

Com Neymar em campo, os números são um pouco melhores: cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 48,4%. O camisa 10 ainda coleciona três gols neste período.

Diante do Bahia, portanto, o Santos terá que tentar dar a volta por cima sem o astro. A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª posição do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Bahia está em quarto, com 33.