Santos também teve interino em último jogo na Fonte Nova; relembre

Neste domingo, com Matheus Bachi, o Santos encara o Bahia na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a segunda vez seguida que o Peixe visita os tricolores com um técnico interino.

No da 18 de setembro de 2023, última vez que os paulistas atuaram no local, Marcelo Fernandes foi o responsável por dirigir a equipe alvinegra. Na ocasião, ele substituiu o demitido Diego Aguirre.

E o desfecho do jogo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi positivo para o Santos. Os visitantes até saíram atrás, após gol de Camilo Cándido, mas reagiram e buscaram a virada. Marcos Leonardo empatou aos 28 minutos do segundo tempo e Julio Furch foi às redes aos 49.

Apesar da vitória, o Alvinegro Praiano acabou sendo rebaixado ao final do Brasileirão.

Quase dois anos depois, portanto, o Peixe volta à Arena Fonte Nova, novamente com interino. Desta vez, Matheus Bachi estará no banco de reservas, já que Cleber Xavier foi demitido. A diretoria já anunciou Vojvoda, mas o argentino ainda não estreia.

A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador, a partir das 16 horas (de Brasília), pela 21ª rodada da Série A.

O Alvinegro Praiano está na 15ª posição do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Bahia está em quarto, com 33.