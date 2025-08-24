Sem Neymar, Santos tenta afugentar repeteco de campanha do rebaixamento
O Santos encara o Bahia hoje, às 16h (de Brasília), na tentativa de afastar o fantasma da campanha do Brasileirão de 2023, que culminou no primeiro rebaixamento da história do Alvinegro.
O que aconteceu
O Santos chega para este confronto com 21 pontos em 19 jogos, três a mais em relação ao mesmo número de partidas de 2023. Naquela ocasião, o Alvinegro Praiano tinha 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, e estava na 17ª colocação.
Para manter a "gordura", o Alvinegro precisa somar pontos contra o Bahia, fora de casa. Isso porque, em 2023, o Santos tinha 21 pontos após 20 rodadas, com cinco vitórias, seis empates e nove derrotas.
Um revés, inclusive, pode empurrar o time paulista para a 18ª colocação do Brasileirão. Para isso, Juventude, Vitória e Vasco precisariam vencer seus confrontos. Além disso, o time de Caxias precisava tirar um saldo de cinco gols.
O clube, neste momento, é o sexto com maior risco de rebaixamento, com 26,4%, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Santos não terá Neymar, que cumprirá suspensão. O técnico Vojvoda também é "desfalque", já que só assumirá o time na próxima semana.
O Alvinegro é o 15º colocado do Brasileirão e tem dois pontos a mais do que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento.
