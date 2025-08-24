'É com o DM': Matheus Bachi se esquiva sobre possível lesão de Neymar

A situação de Neymar é um mistério no Santos. Ninguém se pronuncia sobre uma possível nova lesão na coxa do meia-atacante. Neste domingo, após a derrota de 2 a 0 para o Bahia, o interino Matheus Bachi jogou a responsabilidade para o departamento médico.

"A questão do Neymar é com o departamento médico. Não é comigo", disse o auxiliar, que esteve no banco de reservas na Arena Fonte Nova, em Salvador, depois da demissão de Cleber Xavier.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com a assessoria do Peixe para pedir um posicionamento do Departamento Médico. O clube afirmou que espera o retorno da delegação e ainda não vai se manifestar. A reportagem também procurou o estafe do jogador de 33 anos, mas ainda não obteve resposta.

Neymar não esteve em campo contra o Bahia, já que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Na última quinta-feira, no entanto, o camisa 10 voltou a sentir um incômodo na coxa, segundo publicou o GE. Com isso, ele desfalcou os últimos dois treinos do Santos. O astro ficou apenas na parte interna.

Nesta tarde, aliás, o ídolo alvinegro postou um vídeo se exercitando em sua academia particular. Ele tenta ficar à disposição contra o Fluminense, no dia 31, pela 22ª rodada do Brasileirão. O embate deve marcar a estreia de Vojvoda.

Convocação em risco

O incômodo na coxa surge às vésperas da convocação da Seleção Brasileira. O técnico Carlo Ancelotti anunciará os jogadores que irão defender o país nas últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira.

Neymar vive a expectativa de voltar a defender a Amarelinha depois de quase dois anos. A última vez que atuou pelo Brasil foi em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

Filme repetido

O astro já passou por dois problemas musculares desde o retorno ao Santos. Na primeira contusão, aliás, o Peixe adotou o mesmo tom de mistério. Neymar se queixou de dores na coxa dia 2 de março, em um jogo contra o Red Bull Bragantino. O clube se manifestou sobre o tema dia 14 do mesmo mês.

Neste meio-tempo, o meia-atacante ficou apenas no banco na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, e foi cortado de uma convocação da Seleção Brasileira.

Neymar assinou com o Peixe em janeiro de 2025. O camisa 10 vivia uma boa sequência, com sete compromissos seguidos entre os titulares.

Ao todo, Neymar soma 16 partidas com a camisa alvinegra neste ano, com seis gols e três assistências.