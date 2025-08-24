Topo

Esporte

Santos abre negociação com zagueiro argentino que joga na Bélgica

Zaid Romero tem 25 anos e atua no futebol belga desde a temporada passada - Reprodução/Instagram zaid.romero24
Zaid Romero tem 25 anos e atua no futebol belga desde a temporada passada Imagem: Reprodução/Instagram zaid.romero24
do UOL

César Luis Merlo

Colaboração para o UOL

24/08/2025 19h54

O Santos abriu negociações para contratar Zaid Romero, zagueiro argentino que defende as cores do Club Brugge, da Bélgica.

O jogador tem 25 anos e é formado na base do Godoy Cruz. Ele também passou pela LDU e pelo Estudiantes antes de partir para o futebol europeu no ano passado.

Relacionadas

Corinthians vence Vasco com DNA do 'terrão' e quebra jejum no Brasileiro

Bahia afunda Santos sob olhares de Ancelotti com golaço e show de veterano

A iniciativa do Peixe envolve a compra do atleta — não há ideia, até o momento, de fazer uma proposta de empréstimo pelo jogador.

Há concorrência pesada por Romero, já que clubes europeus vêm monitorando o zagueiro e podem inviabilizar o negócio. Ele, que tem 1,92m, possui contrato com os belgas até junho de 2028.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada

Seleção masculina de basquete vira contra Bahamas e avança às quartas da Americup

Nos pênaltis, Santa Cruz bate Altos-PI e avança às quartas da Série D; veja confrontos da próxima fase

'Detalhes pequenos, técnicos, às vezes nos tiram possibilidades reais' admite Dorival Júnior

Lucas seguirá cronograma individualizado e desfalca São Paulo contra o Atlético-MG 

Botafogo-SP x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Amazonas: onde assistir, estatísticas e escalações do confronto pela Série B

Palmeiras x Sport pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Diniz admite má atuação do Vasco em derrota para o Corinthians

Santos abre negociação com zagueiro argentino que joga na Bélgica