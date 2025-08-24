Santos abre negociação com zagueiro argentino que joga na Bélgica
O Santos abriu negociações para contratar Zaid Romero, zagueiro argentino que defende as cores do Club Brugge, da Bélgica.
O jogador tem 25 anos e é formado na base do Godoy Cruz. Ele também passou pela LDU e pelo Estudiantes antes de partir para o futebol europeu no ano passado.
A iniciativa do Peixe envolve a compra do atleta — não há ideia, até o momento, de fazer uma proposta de empréstimo pelo jogador.
Há concorrência pesada por Romero, já que clubes europeus vêm monitorando o zagueiro e podem inviabilizar o negócio. Ele, que tem 1,92m, possui contrato com os belgas até junho de 2028.