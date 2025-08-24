Sabalenka vira set com pontos espetaculares e vence estreia no US Open

A estreia de Aryna Sabalenka neste US Open não foi tão simples quanto poderia sugerir, no papel, o duelo da número 1 do mundo contra a 109ª do ranking. A bielorrussa saiu atrás no primeiro set, mas elevou seu nível a tempo conseguiu a virada graças a dois pontos espetaculares no fim da parcial e, depois, deslanchou. No fim, anotou uma vitória por 7/5 e 6/1 sobre a suíça Rebeka Masarova e começou bem sua tentativa de defender o título em Nova York.

Atual campeã do torneio - e também vice em 2023 e semifinalista em 2021 e 2022 - Sabalenka corre o risco de perder a liderança do ranking durante este US Open. Para seguir no topo sem depender dos resultados de Iga Swiatek (#2) e Coco Gauff (#3), a bielorrussa precisa alcançar pelo menos as quartas de final. O histórico é favorável, já que Aryna esteve nas quartas nos últimos 11 slams que disputou.

Sua próxima adversária no torneio este ano será a russa Polina Kudermetova (#67), que avançou quando sua adversária, a espanhola Nuria Parrizas Dias, se lesionou ainda no primeiro set. O placar mostrava 2/2 na parcial.

Como aconteceu

Masarova até começou bem, equilibrando as ações e conquistando dois break points no terceiro game. Sabalenka, contudo, se salvou jogando bem. No quinto game, com a suíça mais sólida, seguidos erros da número 1 deram uma quebra à rival, que abriu 3/2. Sabalenka, contudo, respondeu rápido com um belo sexto game e devolveu a quebra quando Masarova cometeu uma dupla falta. O jogo seguiu parelho até a número 1 fazer dois pontos espetaculares. Primeiro, disparou uma direita indefensável para obter um set point no saque da suíça. Depois, defendeu um smash e ganhou um ponto quase perdido, o que definiu a parcial em 7/5.

Este set point da Sabalenka!pic.twitter.com/qf91GyBGUi -- Alexandre Cossenza (@saqueevoleio) August 24, 2025

O segundo set começou com Sabalenka salvando mais dois break points e, mais uma vez, quebrou Masarova graças a uma dupla falta na suíça. Com um set e uma quebra de vantagem, a bielorrussa acabou com o ânimo da adversária e deslanchou. Sem dar chances à rival, Sabalenka disparou até abrir 5/0. Quando Masarova voltou a confirmar seu saque, já era tarde para uma reação.