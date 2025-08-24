Vôlei: Rosamaria elogia França e celebra virada após estrear no Mundial

Em seu primeiro jogo pelo Mundial de vôlei feminino, Rosamaria foi crucial para a virada do Brasil sobre a França, hoje, por 3 sets a 2. A jogadora elogiou a partida das francesas e comemorou o triunfo que encaminha a vaga para as oitavas de final.

É uma vitória muito importante no caminho para a nossa classificação. A gente começou o jogo com dificuldade nas marcações de bloqueio e defesa. Depois, a gente conseguiu aos poucos ir se ajustando e buscar essa vitória que é muito importante. Mas parabéns para a equipe da França, que tem feito uma temporada incrível. Feliz com a nossa reviravolta nesse jogo. Rosamaria, ao sportv

Rosamaria entrou no terceiro set do jogo, quando o Brasil perdia por 2 a 0 e terminou como uma das maiores pontuadoras do time. Ela anotou 14 e motivou a seleção a buscar a virada.

É para isso que a gente trabalha. A gente sabe que o time são 12, 14, que em algum momento vai estar uma ali dentro. Não é a primeira vez que eu saio do banco. A gente tá ali torcendo uma pela outra e estando pronta para, em um momento de dificuldade, poder entrar e ajudar. Hoje deu certo, que também é difícil, estar bem fria e entrar no ritmo do jogo, mas todo mundo me ajudou e a gente ajudou com essa energia. Foi um ponto que a gente falou que precisamos de energia para virar esse jogo que tava muito difícil, de fato, e foi difícil até o final.

O Brasil volta a quadra na terça-feira (26), às 9h30 (de Brasília) para enfrentar Porto Rico. O jogo é válido pela última rodada do Grupo C.