Rival de Charles Do Bronx minimiza clima hostil no UFC Rio: "Gosto de ser o vilão"

Todos os ingressos para o UFC Rio foram esgotados de forma antecipada. Com previsão de casa cheia, a 'Farmasi Arena' promete se transformar em um ambiente para lá de hostil para os atletas estrangeiros. O 'fator caldeirão' tende a ser ainda mais incisivo contra Rafael Fiziev, escalado para enfrentar Charles 'Do Bronx' na luta principal do evento. Mas tais circunstâncias parecem não intimidar o peso-leve (70 kg) do Azerbaijão, muito pelo contrário.

Em recente entrevista ao canal 'Home of Fight', Fiziev minimizou o eventual clima hostil a ser enfrentado na 'Cidade Maravilhosa'. Isso porque, segundo o próprio, sua preferência é competir justamente dentro deste cenário - onde a torcida local está a favor de seu adversário. Ciente do apelo regional de Do Bronx no Brasil, 'Ataman', como é conhecido, aceita de bom grado o 'papel de vilão' no dia 11 de outubro.

"Todos no Brasil amam ele (Charles) e vão gritar para mim: 'Uh, vai morrer' (risos). Mas estou 100% pronto, nasci para isso. Isso me motiva, tipo: 'Vamos lá' (...) Eu prefiro quando as pessoas ao redor não gostam de mim. Porque para mim é tipo: 'Ah, é pessoal? Então agora tenho uma grande chance de bater no cara de vocês'. E aí todos vão começar a me amar. Talvez não todos, mas quem sabe uns 70% comecem a me respeitar. Isso (clima hostil) me motiva mais, então prefiro. Sim, eu gosto (de ser o vilão). Não gosto tanto de muito apoio, porque às vezes pode te relaxar demais", opinou Rafael.

Do Bronx de volta ao Brasil

No dia 11 de outubro, Charles enfrentará Rafael Fiziev na luta principal do UFC Rio. O compromisso na 'Cidade Maravilhosa' marca a volta do ex-campeão ao Brasil após mais de cinco anos lutando mundo afora. A última vez em que Do Bronx competiu em solo nacional foi em março de 2020, quando liderou o card em Brasília. Na ocasião, porém, o faixa-preta não contou com o apoio do público por conta das restrições oriundas da pandemia da 'COVID-19', à época.

Desta vez, Do Bronx contará com apoio massivo dos torcedores, que já esgotaram os ingressos disponíveis para o UFC Rio e prometem lotar a 'Farmasi Arena'. Vindo de derrota para Ilia Topuria, Charles tenta se recuperar e defender a quarta posição do ranking dos leves. Do outro lado, Fiziev, atual 10º colocado da categoria, quer adentrar o pelotão de elite com um eventual triunfo sobre o brasileiro.

