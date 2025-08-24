Ramón Díaz, ex-Corinthians e Vasco, deixa o comando do Olimpia

Ramón Díaz não é mais técnico do Olimpia, tradicional clube do futebol paraguaio. O ex-comandante de Corinthians e Vasco decidiu deixar a equipe neste domingo após a derrota para o General Caballero. Seu filho Emiliano Díaz, que atua como seu auxiliar, também entregou o cargo.

"No futebol, você precisa de resultados, ainda mais se estiver em um time grande", definiu Ramón Diaz. "Trabalhamos muito duro. Tenho que agradecer especialmente aos jogadores, porque eles foram realmente fundamentais no curto período em que estivemos aqui", completou.

Ramón Diaz: trabalho decepcionante

A campanha de Ramón Díaz no Olimpia ficou muito abaixo da expectativa, com apenas 2 vitórias em 7 jogos. "Quando os resultados não vêm, acho melhor não decepcionar o clube, o presidente ou as pessoas que se comportaram tão bem conosco e com os jogadores", reforçou.

A situação do Olimpia no Torneio Clausura do Campeonato Paraguaio é extremamente preocupante. O time ocupa apenas a 9ª colocação, 12 pontos atrás do Libertad, líder da classificação.

Ainda assim, Ramón mandou um recado para a torcida do clube de Assunção. "Estamos em uma grande equipe, o Olimpia tem uma história tremenda, então queremos tranquilizá-los, para a torcida continuar apoiando. Há muito pela frente, há muitos jogadores jovens que precisam continuar crescendo", afirmou.