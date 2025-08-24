Rafael Miranda e Intuição Método faturam o Clássico Hermès na Sociedade Hípica Paulista

Na noite deste sábado, o Clássico Hermès, a 1.45m, foi o ponto alto do Concurso de Salto Internacional - CSI4-W Longines São Paulo Horse Show. Antepenúltimo em pista, Rafael Miranda, o Tatá, com Intuição Método, não cometeu faltas e cruzou a linha de chegada com 35s87 para conquistar o título.

Largaram na arena do 35º Indoor da Sociedade Hípica Paulista, 48 conjuntos, entre os quais seis sem faltas garantiram a vaga no desempate idealizado pelo course-designer olímpico Guilherme Jorge.

Sagrou-se vice-campeão, o 3º Sgto Paulo de Miranda montando Caroli M3 (TE), percurso limpo, com o tempo de 36s58. A 3ª colocação ficou com Felipe Ferreira Figueiredo montando Cehjur Balenny, sem faltas, e a marca de 37s47.

"Antes de mim, o Paulinho já foi muito rápido e fez uma curva muito arriscada. Mas a Intuição deu tudo de si e conseguimos pegar o tempo", comemorou Rafael Miranda, que em 2024 conquistou o Clássicos da 54ª Copa São Paulo na Hípica Paulista e 89 anos do Clube Hípico de Santo Amaro.

Pela primeira vez acompanhando um evento de hipismo, Emanuel Rego, campeão olímpico do vôlei de praia e atual diretor geral do COB, marcou presença na premiação ao lado do anfitrião Ronaldo Milan, presidente da SHP, Constantino Scampini, presidente da CBH, e Luiz Roberto Giugni, membro do Comitê Executivo da PAEC.

Neste domingo, o GP Longines - Troféu Jayme Loureiro Filho, a 1.60m, com 1 milhão de reais em premiação, válido como etapa seletiva da Liga Sul-americana para a Final da Copa do Mundo 2025 e 7ª Etapa do ranking brasileiro Senior Top, encerra a competição que terá diversas homenagens especiais. Na sequência, acontece a prova show Carro x Cavalo Stuttgart Porsche.

Resultados Clássico Hermès - 1.45m

1°: Rafael Miranda / Intuição Método - BRA - 0/35s87



2º: 3º Sgto Paulo de Miranda / Caroli M3 (TE) - BRA - 0/36s58



3º: Felipe Ferreira Figueiredo / Cehjur Balenny - BRA - 0/37s47



4º: Gabriel Kayan Soares Magalhães / QH Princescornet do Santo Antônio - BRA - 0/37s96



5º: Guilherme Dutra Foroni / Cornet Prince JMen - BRA - 4/37s38



6º: Eduardo Barbara / RSF Princesa - BRA - 4/40s15