Raducanu vence Shibahara e tem primeira vitória no US Open desde 2021

NOVA YORK (Reuters) - A ex-campeã Emma Raducanu deu um passo para exorcizar seus recentes demônios do US Open, conquistando sua primeira vitória no torneio desde que levantou o troféu em 2021 ao derrotar a japonesa Ena Shibahara por 6-1 e 6-2 na primeira rodada neste domingo.

A britânica não conseguiu passar da primeira rodada em suas duas últimas participações, depois de vencer todas as eliminatórias há quatro anos, mas ela teve uma performance quase impecável neste domingo contra Shibahara.

Em seguida, ela enfrentará a vencedora da partida entre a 24ª cabeça de chave Veronika Kudermetova e a indonésia Janice Tjen.

"É minha primeira vitória aqui desde 2021, então é muito especial", disse Raducanu, que se juntou ao novo técnico Francisco Roig no início deste mês. "A primeira rodada é sempre difícil, especialmente em um Grand Slam."

Raducanu correu no primeiro set cometendo apenas quatro erros não forçados, vencendo os cinco primeiros games, enquanto a japonesa não fez nenhum favor a si mesma com duas faltas duplas no início.

A britânica teve outro início forte no segundo set, vencendo os quatro primeiros games e anulando o único break point que enfrentou no sexto game, antes de forçar sua oponente a cometer um erro no match point da linha de base.

Raducanu elevou seu nível este ano, chegando às semifinais do Washington Open no mês passado e levando a número um do mundo, Aryna Sabalenka, a três sets na terceira rodada em Cincinnati.