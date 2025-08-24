Questionado, Charles Do Bronx promete "calar a boca de todo mundo" no UFC Rio

Um dos lutadores mais populares do Ultimate, Charles Oliveira chegou ao estrelato superando prognósticos negativos e chocando o mundo. E no dia 11 de outubro, no card do UFC Rio, 'Do Bronx' quer repetir a façanha. Desta vez, entretanto, o 'adversário da vez' não é um status de zebra ou um clima hostil a ser enfrentado. Escalado para liderar o primeiro e único evento da principal liga de MMA do mundo no Brasil em 2025, o ex-campeão peso-leve (70 kg) busca afastar a impressão de que acelerou demais seu retorno à ativa com um desempenho convincente no octógono.

A preocupação dos fãs das artes marciais mistas se baseia na mais recente performance de Charles. No dia 28 de junho, no UFC 317, o brasileiro foi brutalmente nocauteado por Ilia Topuria - ficando totalmente inconsciente pela primeira vez na carreira. Desta forma, voltar a competir pouco mais de três meses após o episódio, para muitos, é uma estratégia arriscada. Mas, em entrevista ao canal 'Lipe Detona', no Youtube, o faixa-preta exaltou a chance de ouro de ser o protagonista de um evento em seu país natal.

"Para muita gente, essa luta para mim é algo errado, de voltar a lutar no Brasil. Mas para o meu coração, para a minha mente, meu espírito, é algo perfeito. Voltar a lutar em casa é algo gigante (...) Não importa se você venceu ou perdeu. O que importa é o 'hoje'. Então, por isso, eu pedi para lutar o quanto antes. Fui atendido pelo UFC e, no dia 11 de outubro, vou calar a boca de todo mundo mais uma vez", projetou o maior finalizador da história do Ultimate.

Protagonismo no UFC Rio

No dia 11 de outubro, Charles enfrentará Rafael Fiziev na luta principal do UFC Rio. O compromisso na 'Cidade Maravilhosa' marca a volta do ex-campeão ao Brasil após mais de cinco anos lutando mundo afora. A última vez em que Do Bronx competiu em solo nacional foi em março de 2020, quando liderou o card em Brasília. Na ocasião, porém, o faixa-preta não contou com o apoio do público por conta das restrições oriundas da pandemia da 'COVID-19', à época.

Desta vez, Do Bronx contará com apoio massivo dos torcedores, que já esgotaram os ingressos disponíveis para o UFC Rio e prometem lotar a 'Farmasi Arena'. Vindo de derrota para Ilia Topuria, Charles tenta se recuperar e defender a quarta posição do ranking dos leves. Do outro lado, Fiziev, atual 10º colocado da categoria, quer adentrar o pelotão de elite com um eventual triunfo sobre o brasileiro.

