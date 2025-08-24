Porto goleia com gol de ex-São Paulo e segue invicto no Português

Pela terceira rodada do Campeonato Português, o Porto venceu o Casa Pia por 4 a 0, neste domingo, no Estádio do Dragão. Borja Sainz (duas vezes), William Gomes, ex-São Paulo, e Nehuén Pérez marcaram para os Dragões.

No próximo compromisso pela Liga Portuguesa, o Porto enfrenta o Sporting, no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio José Alvalade. Já o Casa Pia joga contra o Nacional no mesmo dia, às 11h30, no Estádio Municipal de Rio Maior.

Os gols

Aos 20 minutos, Borja Sainz abriu o placar, anotando seu primeiro gol com a camisa azul e branca após assistência de Victor Froholdt. Cinco minutos depois, William Gomes ampliou com um chute de fora da área após driblar os defensores adversários.

O terceiro veio aos 40 minutos: Alberto Costa aproveitou rebote de um chute forte de Alan Varela e finalizou para o gol, com leve desvio de Nehuén Pérez no caminho, que ficou com o crédito do lance.

No segundo tempo, o Porto continuou pressionando e, após desperdiçar algumas oportunidades, fechou a goleada aos 22 minutos. Borja Sainz marcou seu segundo gol na partida, aproveitando erro no passe de Tchamba do Casa Pia, que pediu desculpas aos companheiros logo após.

Com o resultado, os Dragões chegam aos 9 pontos e seguem invictos no Campeonato Português, tendo vencido o Vitória e Gil Vicente nas últimas rodadas. Por outro lado, o Casa Pia já acumula duas derrotas, com apenas uma vitória sobre o AVS.