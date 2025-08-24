Topo

Pan Jr: Brasil bate recorde, lidera em medalhas e tem 48 vagas para Lima 27

Brasil liderou o quadro geral de medalhas do Pan Júnior de 2025 com 175 pódios - Marina Ziehe/COB
Brasil liderou o quadro geral de medalhas do Pan Júnior de 2025 com 175 pódios Imagem: Marina Ziehe/COB
24/08/2025

O Brasil fechou os Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, com recorde de medalhas conquistas e líder do quadro. Foram 70 ouros, 50 pratas e 55 bronzes, totalizando 175 pódios. Natação e judô foram as modalidades com mais conquistas na delegação verde e amarela.

O país já havia sido o vencedor na primeira edição do evento, em Cali, na Colômbia, em 2021, quando foi ao pódio em 164 oportunidades. O desempenho na capital paraguaia deu ao Brasil ainda 48 vagas diretas para o Pan adulto, em Lima 2027.

"Nosso balanço é extremamente positivo. Tínhamos três metas para esses Jogos. A primeira era ser Top 3, que eu até brinquei com a equipe que era muito fácil. Mas, em Jogos Pan-Americanos, a meta vai ser sempre essa, estar entre os três primeiros. Fomos campeões em Cali e a gente desejava repetir esse resultado. Garantir esse primeiro lugar foi muito importante e, mais do que isso, mostrar a evolução de todos os esportes", disse Marco La Porta, presidente do COB

Em todos os itens da meta melhoramos os resultados de Cali. Superamos o número de ouros, o número de vagas por atletas e de vagas por modalidade para o Pan de Lima 2027. Essa era uma meta muito importante, pois o Pan de 27 vai distribuir vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Foi fundamental também para os atletas terem essa experiência, usufruir dos serviços de uma missão do Comitê Olímpico do Brasil e entender como funciona toda essa sistemática La Porta

O ex-judoca Leandro Guilheiro, que atuou como de missão do COB no Pan Júnior, salientou momentos em que integrantes da delegação tiveram de superar obstáculos para chegar ao pódio.

"Os resultados acabaram ultrapassando os objetivos e, mais do que isso, vimos como os atletas valorizaram a participação nesses Jogos. Momentos de superação, como o time de remo, que acabou perdendo um dos remos, poderiam ter parado, mas continuaram remando até o final e conquistaram a medalha. O Jonathan, no vôlei de praia, que teve uma reação alérgica, foi uma correria para que ele conseguisse estar apto a voltar a competir, voltou e ganhou o jogo, chegou à final com sua dupla", destacou.

Classificações para o Pan-Americano Lima-2027

Águas Abertas (10km): Cibelle Eichelberger

Atletismo: Sabrina Gabrieli Pena (800m)

Ciclismo Mountain Bike (cross country): Luiza Cocuzzi

Karate: Andrey Frisanco (84kg)

Levantamento de Peso: Matheus Pessanha (98kg)

Patinação Artística (livre individual): Erik Leite

Taekwondo: Henrique Marques (80kg)

Tênis (simples masculino): João Pedro Bonini

Tiro Esportivo (Trap): Hussein Daruich

Vela (kite): Lucas Pes Fonseca

Vôlei de praia: Jonathan Menezes/Isaac de Farias

Skateboard (street feminino): Maria Lúcia Campos

Skateboard (street masculino): Filipe Mota

Tiro com arco (recurvo individual): Isabelle Trindade

Tiro com arco (composto individual): Rafael Magalhães

Judô: Bruno Nóbrega (66kg), Matheus Nolasco (73kg), Luan Almeida (81kg), Jesse Barbosa (90kg), Clarice Ribeiro (48kg), Rafaela Rodrigues (52kg), Bianca Reis (57kg), Eduarda Bastos (63kg) e Dandara Camillo (78kg).

Natação: Guilherme Caribé (50m livre e 100m livre), Stephan Steverink (200m livre, 400m livre, 800m livre e 400m medley), João Pierre Campos (1.500m livre), Lucio Filho (100m borboleta), Gustavo Francisco (200m borboleta), Stephanie Balduccini (50m livre, 100m livre e 200m livre), Letícia Romão (800m livre e 1.500m livre), Ágatha Amaral (200m peito), Joice Otero Rocha (100m borboleta) e Ana Julia Amaral (200m borboleta).

Vôlei Feminino (12 atletas)

Vôlei Masculino (12 atletas)

Handebol Feminino (14 atletas)

Handebol Masculino (14 atletas)

Rugby Feminino (12 atletas)

