Palmeiras x Sport: veja onde assistir ao duelo pela 21ª rodada do Brasileirão

24/08/2025 06h00

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendada para as 19h (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view), mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.


O Palmeiras mira vencer para se aproximar do Flamengo. A equipe de Abel Ferreira ocupa a segunda posição, com 39 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro, líder da competição.

Para o duelo, o atacante Ramón Sosa, que não atuou contra o Universitario devido a uma mialgia, deve seguir de fora. O meia Raphael Veiga e o atacante Paulinho continuam como baixas no Verdão.

Do outro lado, o Sport quer a vitória para seguir sonhando com a permanência na Série A. O Leão da Ilha figura na lanterna do campeonato, com apenas 10 pontos, cinco a menos que o vice-lanterna Fortaleza. O Vasco, com 19, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O técnico Daniel Paulista não terá às disposição o atacante e artilheiro da equipe Derik Lacerda, suspenso com três amarelos. Igor Carius e Hereda, machucados, devem ficar de fora. Sérgio Oliveira, por outro lado, aparece como dúvida.

