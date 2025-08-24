Palmeiras x Sport pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Palmeiras recebe o Sport nesta segunda-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o confronto a partir das 19h (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Palmeiras x Sport ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
Como chega o Palmeiras para o confronto
O Palmeiras chega confiante para o jogo após assegurar a classificação às quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira. O Verdão ficou no 0 a 0 com o Universitario, do Peru, mas venceu na ida por 4 a 0.
A equipe comandada por Abel Ferreira busca conquistar a terceira vitória seguida no Brasileirão e recuperar a vice-liderança, tomada pelo Cruzeiro no último sábado. O Alviverde ocupa a terceira posição, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.
Como chega o Sport para o confronto
Do outro lado, o Sport quer vencer para melhorar sua situação na tabela. O Leão da Ilha é o lanterna da competição, com apenas 10 pontos em 18 jogos disputados.
A equipe pernambucana somou apenas uma vitória, conquistada sobre o Grêmio, na 19ª rodada. Em seu último compromisso, empatou em 2 a 2 com o São Paulo.
Histórico de confrontos entre Palmeiras e Sport
Ao todo, Palmeiras e Sport se enfrentaram em 60 ocasiões, com 32 vitórias palmeirenses, 16 leoninas e 12 empates. O Verdão venceu os últimos quatro jogos do embate. O último triunfo do Leão aconteceu em 2018.
No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro.
Estatísticas
Palmeiras no Brasileirão
- 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
- 24 gols marcados
- 15 gols sofridos
- Artilheiro: Facundo Torres (4 gols)
Sport no Brasileirão
- 1 vitória, 7 empates e 10 derrotas
- 12 gols marcados
- 27 gols sofridos
- Artilheiro: Derik Lacerda, Romarinho e Barletta (2 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Palmeiras
Para o jogo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o volante Aníbal Moreno, que tomou o terceiro amarelo na última rodada. O uruguaio Emiliano Martínez deve ser o substituto.
Além disso, o meia Raphael Veiga e os atacantes Paulinho e Ramón Sosa, em recuperação de lesão, seguem de fora.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira.
Provável escalação do Sport
Do lado do Sport, o artilheiro Derik Lacerda está de fora. O jogador recebeu o terceiro amarelo na última rodada e está suspenso. Além disso, o lateral esquerdo Igor Cariús sofreu uma lesão e também é desfalque.
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Léo Pereira e Matheusinho; Pablo.
Técnico: Daniel Paulista.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
- Assistentes: Celso Luiz da Silva e Alex dos Santos
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Ficha técnica
- Jogo: Palmeiras x Sport
- Campeonato: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Data: 25 de agosto de 2025 (segunda-feira)
- Horário: 19 horas (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Onde assistir: Premiere