Palmeiras negocia chegada de Andreas Pereira, ex-Flamengo, e tem otimismo por desfecho positivo

Desejo antigo do Palmeiras, Andreas Pereira pode reforçar a equipe do técnico Abel Ferreira ainda nesta janela de transferências. O Verdão avançou nas negociações pelo meia de 29 anos, atualmente no Fulham, e tem otimismo por um desfecho positivo.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal Nosso Palestra.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o staff de Andreas Pereira foi atrás do Palmeiras em busca de retomar as negociações, depois que as partes não chegaram a um acordo no último mês de fevereiro. Na época, o jogador recusou uma proposta da equipe paulista e decidiu permanecer na Inglaterra.

Além disso, o Palmeiras enviou um representante para o país europeu, enquanto ainda negociava a contratação de Julio Enciso com o Brighton. O paraguaio acertou com o BlueCo. Group, grupo que controla o Chelsea, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Neste final de semana, as tratativas entre Palmeiras, Andreas Pereira e Fulham avançaram consideravelmente. O Verdão tem até o dia 2 de setembro, data em que a janela de transferências fecha, para concretizar o negócio.

Desde julho de 2022 no clube inglês, o meia se tornou peça-chave na equipe, com 119 partidas disputadas, dez gols marcados e 22 assistências. Neste domingo, o brasileiro ficou fora dos relacionados para o duelo contra o Manchester United, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

Carreira de Andreas Pereira

Filhos de pais brasileiros, Andreas Pereira nasceu na Bélgica e foi revelado pelas categorias de base do Manchester United, onde disputou 75 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. O jogador ainda teve passagens por Granada, Valência e Lazio, antes de ser emprestado ao Flamengo, em agosto de 2021.

No Rubro-negro, foram 53 partidas, oito gols e três assistências. No entanto, o meia ficou marcado pelo escorregão que resultou no gol do título do Palmeiras na final da Copa Libertadores em 2021. Em julho do ano seguinte, Andreas retornou ao Manchester United.

Com a camisa da Seleção Brasileira, foram dez jogos e dois gols.