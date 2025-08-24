Topo

Esporte

Palmeiras finaliza preparação para duelo contra o Sport; veja provável escalação

24/08/2025 15h06

O Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Sport na manhã deste domingo, na Academia de Futebol. A partida, válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendada para as 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O elenco iniciou o dia com um vídeo feito pela comissão técnica de Abel Ferreira. Na sequência, os jogadores seguiram para o gramado, onde realizaram atividades técnicas e táticas. Por fim, alguns aprimoraram cruzamentos e finalizações.


O atacante Ramón Sosa, em recuperação de lesão, participou de grande parte dos trabalhos. Já o meia Raphael Veiga e o atacante Paulinho cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Para o jogo, Abel não poderá contar com o volante Aníbal Moreno, que tomou o terceiro amarelo na última rodada. O uruguaio Emiliano Martínez deve ser o substituto.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.

Situação na tabela

O Palmeiras espera conquistar a terceira vitória seguida no Brasileirão. A equipe alviverde viu o Cruzeiro vencer o Internacional no último sábado e caiu para a terceira posição, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

