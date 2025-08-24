Palmeiras busca melhorar aproveitamento contra o Sport no Allianz; veja números

O Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, contra o Sport, no Allianz Parque. A equipe alviverde busca a vitória para melhorar o aproveitamento contra o adversário em seus domínios.

Desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014, o Verdão recebeu o Leão da Ilha em seis oportunidades. Ao todo, são três vitórias palmeiras, duas rubro-negras e um empate. O aproveitamento dos mandantes é 55,5%.

O Sport, inclusive, foi o adversário de estreia do Palmeiras em seu novo estádio e, de cara, foi um visitante indigesto. Pela 35ª rodada do Brasileirão de 2014, a equipe pernambucana venceu o time palestrino por 2 a 0, com gols de Ananias e Patric.

Manhã de preparação! ?? Com Jefté e Carlos Miguel, sábado de treino técnico visando o próximo confronto! ? ? https://t.co/hqHtuSFqUo pic.twitter.com/TbaUjHmiaw ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 23, 2025

Após o duelo, o Verdão conquistou duas vitórias em casa sobre o Sport, pelos Brasileiros de 2016 e 2017. Em 2018, no entanto, voltou a ser derrotado pelo rival no Allianz, por 3 a 2, pela sétima rodada da liga nacional.

O Palmeiras voltou a reencontrar o Leão em 2020 e seguiu sem ter vida fácil. Ainda comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Alviverde ficou no 2 a 2 com o rival. Já em 2021, na última vez que enfrentou o adversário no Allianz, venceu por 2 a 1.

Situação do Palmeiras na tabela

A equipe de Abel Ferreira ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. O duelo contra o Sport, válido pela 21ª rodada, está agenda para as 19h (de Brasília).