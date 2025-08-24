Real bate Oviedo com Mbappé protagonista; Rodrygo reclama após substituição

O Real Madrid derrotou o Oviedo por 3 a 0 neste domingo, no Estádio Carlos Tartiere, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé marcou dois e Vini Jr. fez o terceiro, garantindo os três pontos para a equipe merengue fora de casa. Já Rodrygo foi substituído e esbravejou.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 6 pontos e ocupa a terceira colocação no Campeonato Espanhol, atrás de Barcelona e Real Sociedad, que têm a mesma pontuação, mas levam vantagem nos critérios de desempate.

Na sequência da competição, o Real Madrid recebe o Mallorca no sábado (30), às 16h30 (de Brasília). Já o Oviedo entra em campo mais cedo, às 14h, quando enfrenta a Real Sociedad, também em casa.

Mbappé brilha; Vini Jr. substitui Rodrygo, que reclama

Mbappé foi o protagonista da noite em Oviedo. No primeiro tempo, o atacante francês recebeu belo passe de Güler após recuperação de Tchouaméni, saiu livre frente a Escandell e finalizou rasteiro no canto direito para marcar o único gol da partida, confirmando sua importância decisiva no triunfo merengue. No fim do segundo tempo, ele marcou novamente: Vini Jr. roubou a bola de Sibo, avançou e deu passe para Mbappé, que finalizou de primeira e ampliou o placar para o Real Madrid.

Os brasileiros também foram protagonistas no jogo. Vini Jr. fez o terceiro gol da partida e consagrou a vitória do Real. O atacante entrou na metade do segundo tempo, substituindo Rodrygo, que deixou o campo insatisfeito pela substituição. Imagens da transmissão mostraram ele reclamando no banco.

Mbappé, do Real Madrid, em confronto com Nacho Vidal, do Oviedo, pelo Campeonato Espanhol Imagem: Cesar Manso/AFP

Lances de destaque

Que rapidez! Aos 10 segundos de jogo, Oviedo formou uma jogada ensaiada e saiu cara a cara com o goleiro Courtois, que não conseguiu fazer a defesa, mas a zaga conseguiu desviar a bola. Quase o gol mais rápido do Espanhol.

Chegada do Real. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Mastantuono recebeu pelo meio, entrou na área driblando os zagueiros, mas caiu na área. O jogador argentino pediu pênalti, mas a arbitragem entendeu que o lance foi normal.

Quase! Aos 35 minutos do primeiro tempo, Rodrygo carregou até a área, cortou e finalizou para a área, mas a defesa do Oviedo afastou a bola. Mastantuono pegou a sobra e finalizou. O goleiro adversário fez uma bela defesa.

1 a 0. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Tchouameni roubou a bola, tocou para Ardaguler, que encontrou Mbappé entre os zagueiros na entrada da área. O atacante ficou cara a cara com o arqueiro e mandou para o fundo da rede. A equipe do Oviedo reclamou de uma possível falta de Tchouaméni na origem da jogada, mas a arbitragem entendeu que não houve irregularidade.

Oviedo reclama. Aos 8 minutos do segundo tempo, Rondón caiu na área depois de receber cruzamento de Alhassane. O atacante do Oviedo pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Que chance! Aos 20 minutos do primeiro tempo, Mbappé passou para Brahim, que deixou a bola com Valverde. O uruguaio finalizou, mas quase marcou o segundo gol.

2 a 0. Vini Jr. recuperou a bola de Sibo, avançou e deu passe para Mbappé, que finalizou de primeira e marcou para o Real.

O terceiro do Real. Aos 48 minutos do segundo tempo, Brahim Diaz cruzou para Vini Jr., que dominou e finalizou no canto esquerdo de Escandell, ampliando o placar.

Ficha técnica

Oviedo 0 x 3 Real Madrid

Data e horário: 24 de agosto de 2025, às 16h30 (de Brasília).

Competição: 2ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha.

Árbitro: Ricardo De Burgos.

VAR: Javier Iglesias.

Cartões amarelos: Ilic, Calvo (OVI); Vini Jr. (MAD).

Gols: Mbappé (37'/1ºT; 37'/2ºT), Vini Jr. (48'/2ºT).

Oviedo: Escandell, Luengo (Haissem Hassan), Costas, Calvo, Alhassane, Sibo, Chaira, Dendoncker (Cazorla), Ilic (Ejaria), Nacho Vidal, Rondón (Viñas). Técnico: Veljko Paunovic.

Real Madrid: Courtois, Carvajal (Alexander-Arnold), Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler (Gonzalo García), Mastantuono (Brahim Díaz), Mbappé (Ceballos), Rodrygo (Vini Jr.). Técnico: Xabi Alonso.