Operário-PR vira sobre Paysandu e vence fora de casa pela Série B

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Operário-PR venceu o Paysandu por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Banpará Curuzu, em Belém. Paraíba e Boschilia marcaram os tentos para a equipe paranaense, enquanto Diogo Oliveira fez o único gol do Papão.

FIM DE JOGO! É VITÓRIA DO FANTASMAAAAAAAAAAAA ?#PSCxOFEC 1×2 ? Operário Ferroviário (@OFECoficial) August 24, 2025

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o CRB no sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Operário recebe o Coritiba na sexta-feira, às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

O jogo

Maurício Garcez e Diogo Oliveira disparam rumo ao gol do Operário aos 27 minutos do primeiro tempo. Garcez avançou pela esquerda do campo e cruzou para Diogo Oliveira, que abriu o placar para o Paysandu.

Aos 40 minutos, o Fantasma reagiu e empatou o duelo: Paraíba aproveitou cobrança de falta de Gabriel Boschilia e cabeceou para o fundo da rede.

No segundo tempo, aos cinco minutos, o Operário virou com cobrança de pênalti de Gabriel Boschilia, após falta de Gabriel Mesquita em Kleiton na saída do gol.

O Paysandu quase empatou aos 23 minutos, quando o volante Anderson Leite, de cabeça, mandou para fora após cruzamento de Marlon.

Aos 27, Miranda chegou a ser expulso após falta em Diogo Oliveira, mas, após revisão do VAR, o cartão foi retirado porque, no lance anterior, Reversón havia cometido falta em cima de Boschilia e a arbitragem não havia marcado o lance.

Com o resultado, o Paysandu continua com a vice-lanterna da Série B, com 21 pontos. Já o Operário-PR se aproxima do top-10, com 23 pontos. O Fantasma da Vila não vencia fora de casa há 15 jogos, tendo a última vitória contra o Cuiabá, no início de maio, na Arena Pantanal.