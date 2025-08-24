Operário-PR vence o Paysandu de virada fora de casa e se reabilita na Série B

Mesmo jogando fora de casa e saindo atrás do placar, o Operário-PR venceu o Paysandu, por 2 a 1, na tarde deste domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Diogo Oliveira abriu o placar, mas Neto Paraíba e Boschilia definiram a virada, aproveitando bem as bolas paradas. A partida, válida pela 23ª rodada, foi realizada no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

O Operário voltou a vencer após dois jogos, já que vinha de derrota para o Goiás, por 2 a 1, e empate sem gols diante do Avaí. Os paranaenses agora somam 30 pontos na zona intermediária da tabela. O Paysandu não vence há seis jogos, sendo três derrotas seguidas, pois foi superado nas duas últimas rodadas por Vila Nova, por 1 a 0, e Chapecoense, por 2 a 0. Assim, segue com 21 pontos na zona de rebaixamento.

O Paysandu começou buscando o ataque e chegou com certo perigo em escanteio, no qual Diogo Oliveira quase conseguiu completar após desvio. O Operário respondeu com Ademilson, que chutou colocado, mas Gabriel Mesquita defendeu bem.

Aos 26 minutos, porém, o gol saiu, a favor do Paysandu. Em contra-ataque, Garcez disparou pela esquerda, invadiu a área e tocou para o meio, encontrando Diogo Oliveira, que só teve o trabalho de completar.

Mas, o Operário conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, aos 39, em jogada de bola parada. Boschilia cobrou falta, levantando na área, e Neto Paraíba subiu bem para desviar de cabeça. Gabriel Mesquita até conseguiu tocar na bola, mas não evitou o gol.

Na volta para o segundo tempo, a situação ficou ainda melhor para o Operário, que virou o placar aos quatro minutos. Kleiton chegou antes do goleiro, foi derrubado e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Boschilia só deslocou o goleiro e bateu rasteiro para marcar.

Na reta final, o zagueiro Miranda, do Operário, levou cartão vermelho direto, mas o árbitro foi chamado pelo VAR. Ele pegou uma falta anterior e anulou a expulsão. O Paysandu foi para o abafa nos últimos minutos e teve uma boa chance quando Thalisson ficou com rebote após cruzamento, mandando para fora.

O primeiro a entrar em campo pela 24ª rodada é o Operário, que recebe o Coritiba na sexta-feira, às 19h, no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). No sábado, às 16h, o Paysandu estará em Maceió (AL), onde duela com o CRB no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 2 OPERÁRIO-PR

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Edílson Júnior (Bryan Borges), Thalisson Gabriel, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Ramón Martínez (Marcelinho) e Denner (André Lima) (Dudu Vieira); Marlon Douglas (Jorge Benítez), Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

OPERÁRIO - Elias; Gabriel Souza (Diogo Mateus), Miranda, Giraldo e Cristiano; Thiaguinho (André), Zuluaga, Neto Paraíba (Léo Silva) e Boschilia; Kleiton (Vinicius Mingotti) e Ademilson. Técnico: Alex Souza.

GOLS - Diogo Oliveira, aos 26, e Neto Paraíba, aos 39 minutos do primeiro tempo. Boschilia, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reverson (Paysandu); Thiaguinho e André (Operário).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Curuzu, em Belém (PA).