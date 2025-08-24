Onde vai passar Vasco x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Vasco e Corinthians duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para a Bahia e a cidade de Santos) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.
O Vasco quer engatar uma sequência positiva. Após golear o Santos por 6 a 0, no Morumbis, o Cruz-Maltino visitou o Juventude em jogo atrasado da 14ª rodada e perdeu por 2 a 0.
O Corinthians também busca a recuperação na tabela. O Alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, na rodada passada.
Vasco x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo (TV aberta --exceto para a Bahia e a cidade de Santos) e Premiere (pay-per-view)