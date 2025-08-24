Onde vai passar São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
São Paulo e Atlético-MG duelam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O São Paulo tenta se aproximar do G4. Com um time alternativo, o Tricolor viu o Sport abrir 2 a 0, mas conseguiu buscar o empate na rodada anterior.
O Atlético-MG busca recuperação após a derrota para o Grêmio por 3 a 1. O Galo foi derrotado pelo adversário na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Equipes avançaram nas disputas continentais. O Tricolor passou pelo Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores, enquanto o Atlético-MG eliminou o Godoy Cruz na Sul-Americana.
São Paulo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)