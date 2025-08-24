Topo

Esporte

Onde vai passar São Paulo x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 15h30

São Paulo e Atlético-MG duelam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O São Paulo tenta se aproximar do G4. Com um time alternativo, o Tricolor viu o Sport abrir 2 a 0, mas conseguiu buscar o empate na rodada anterior.

O Atlético-MG busca recuperação após a derrota para o Grêmio por 3 a 1. O Galo foi derrotado pelo adversário na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Equipes avançaram nas disputas continentais. O Tricolor passou pelo Atlético Nacional nos pênaltis pela Libertadores, enquanto o Atlético-MG eliminou o Godoy Cruz na Sul-Americana.

São Paulo x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

