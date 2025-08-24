Topo

Esporte

Onde vai passar Oviedo x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid - NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 10h30

Oviedo e Real Madrid se enfrentam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes na seleção

Rival que enfrentou Cristiano Ronaldo detona o astro: 'É um tipo arrogante'

Real bate Osasuna com Mbappé protagonista; Rodrygo segue calvário no banco

Real Madrid quer a segunda vitória. O time comandado por Xabi Alonso venceu o Osasuna por 1 a 0 na primeira partida em La Liga.

O Oviedo estreou com derrota. Jogando fora de casa, a equipe foi superada por 2 a 0 pelo Villarreal.

Oviedo x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 24 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Onde vai passar Oviedo x Real Madrid pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Rafael Miranda e Intuição Método faturam o Clássico Hermès na Sociedade Hípica Paulista

Onde vai passar Bahia x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Julio César Chávez Jr. responderá em liberdade acusação de ligação ao narcotráfico

Diana Shnaider bate compatriota Ekaterina Alexandrova e levanta o título do WTA 500 de Monterrey

Com lesão nas costas, Paula Badosa 'troca' US Open por partida de tênis com Ronaldo Fenômeno

Veja como ficou o calendário do futebol brasileiro após a mudança da CBF

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de sábado da 21ª rodada

Fulham x Manchester United: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Makhachev evita projetar luta contra Chimaev: "Não quero conflito entre nosso povo"

US Open começa com briga no topo e Fonseca e Bia precisando se provar