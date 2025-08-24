Topo

Onde vai passar Juventude x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Davide Ancelotti comanda o Botafogo - RODRIGO BUENDIA/AFP
Davide Ancelotti comanda o Botafogo Imagem: RODRIGO BUENDIA/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 11h00

Juventude e Botafogo entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O Juventude vem de uma boa vitória contra o Vasco. Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Jaconero superou o Cruz-Maltino por 2 a 0.

O Botafogo tenta se recuperar após eliminação. O Alvinegro caiu na Libertadores após a derrota por 2 a 0 para a LDU, no meio de semana. Antes, o Glorioso foi superado pelo Palmeiras, no Nilton Santos, pelo nacional.

Juventude x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

