Onde vai passar Juventude x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Juventude e Botafogo entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
O Juventude vem de uma boa vitória contra o Vasco. Em jogo atrasado da 14ª rodada, o Jaconero superou o Cruz-Maltino por 2 a 0.
O Botafogo tenta se recuperar após eliminação. O Alvinegro caiu na Libertadores após a derrota por 2 a 0 para a LDU, no meio de semana. Antes, o Glorioso foi superado pelo Palmeiras, no Nilton Santos, pelo nacional.
Juventude x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 24 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)